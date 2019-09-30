Казначейство разместит до 200 млрд рублей на депозите в ВЭБ.РФ сроком на пять лет

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Казначейство РФ разместит на депозите в госкорпорации "ВЭБ.РФ" до 200 млрд рублей бюджетных средств сроком на пять лет. Об этом говорится в распоряжении кабмина, подписанным премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Процентная ставка по депозиту - ключевая ставка Банка России, уменьшенная на 0,5 процентных пункта.

Как отметили в пресс-службе ВЭБ.РФ, размещение средств федерального бюджета на депозите госкорпорации позволит реализовать "важнейшие для экономики России проекты, предусматривающие создание новых рабочих мест и направленные на повышение качества жизни людей".

"Размещение средств федерального бюджета на депозитах ВЭБ.РФ направлено на поддержание инвестиционной деятельности корпорации развития и управление ликвидностью. При поддержке правительства ВЭБ.РФ реализует проекты в приоритетных направлениях: инфраструктуры, промышленности высоких переделов, содействия росту экспорта и развитию экономики городов", - подчеркнули в пресс-службе.

Проектная фабрика

Фабрика проектного финансирования - совместный проект Минэкономразвития и госкорпорации, который предусматривает финансирование проектов с помощью синдикации по принципу "80 на 20", где 20% - собственные средства инициатора проекта, 80% - заемные средства, синдицированные через транши для снижения рисков участников проекта.

В настоящее время в рамках фабрики с госкорпорацией сотрудничают 18 банков. С момента запуска фабрики набсовет ВЭБ.РФ одобрил участие госкорпорации в финансировании семи проектов общей стоимостью более 500 млрд рублей.