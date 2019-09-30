РЖД готовы участвовать в реализации проектов в Саудовской Аравии

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российские железные дороги (РЖД) готовы предложить Саудовской Аравии свои услуги для реализации проектов в области городской мобильности, говорится в пресс-релизе РЖД по итогам встречи главы холдинга Олега Белозерова и генерального директора Саудовских железных дорог (SAR) Башара аль-Малика.

"Сегодня на зарубежном рынке холдинг РЖД представлен полным циклом компетенций для реализации комплексных инфраструктурных проектов - от экономической оценки эффективности до разработки проектных решений, инжиниринга и строительства, а также управления целыми железнодорожными системами. У компании также есть опыт строительства уникальных мостовых сооружений", - отметил Белозеров, слова которого приводятся в сообщении.

Кроме того, стороны считают, что одним из перспективных направлений взаимодействия может стать сотрудничество в сфере подготовки и повышения квалификации железнодорожных кадров, указывается в сообщении РЖД.