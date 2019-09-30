Создатель сериала "Тайны следствия" подал иски к Гусинскому на 98 млн рублей

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Продакшн-студия "Панорама", которая создавала сериалы "Тайны следствия" и "Ментовские войны", подала серию исков в Арбитражный суд Москвы с требованием к Владимиру Гусинскому вернуть 98 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил юрист "Панорамы" Тимур Асхадуллин.

"Панорама" является кредитором Гусинского, наши требования к нему составляют 98 млн рублей. Он продал исключительные права на сериалы "Тайны следствия", "Ментовские войны", "Улицы разбитых фонарей", "Москва. Три вокзала", "Паутина" производства 2014-2019 годов. С нашей точки зрения права на эти сериалы были проданы по заниженной цене, поэтому мы подали несколько исков об оспаривании этих сделок, чтобы потом взыскать стоимость этих продуктов в счет погашения долга Гусинского", - сказал Асхадуллин. По его словам, каждый сериал является отдельным объектом прав, поэтому "Панорама" и подала серию исков.

"Иски предъявлены к швейцарской компании New Century Distribution GmbH, ООО "Домашний экран" и ООО "Кинопроизводственный центр". Соответчиками по искам выступают ФГУП "Телерадиокомпания "Россия" ВГТРК, АО "Телекомпания НТВ" и Министерство культуры РФ", - отметил адвокат.

Продюсер сериалов "Тайны Следствия" и "Ментовские войны" Ада Ставинская подтвердила ТАСС факт подачи исков об оспаривании сделок по продаже прав на эти фильмы. Комментариями Гусинского и представителей ответчика ТАСС пока не располагает.

Гусинский - бывший российский медиамагнат, владелец новостного ресурса NEWSru.com. В 2000 году выехал из России. Имел российское и израильское гражданства, в 2007 года получил испанское подданство. В 1992 году им было создано акционерное общество "Группа "Мост", основал телеканалы НТВ, ТНТ, был соучредителем газет "Сегодня", "7 дней", журнала "Итоги".