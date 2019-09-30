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Атаки на предприятия Saudi Aramco

В Тегеране заявили, что атака на объекты Саудовской Аравии не отразилась на экспорте Ирана

Эр-Рияд по политическим причинам сильно преувеличивает значение этой атаки для мирового нефтяного рынка, отметил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане

ТЕГЕРАН, 30 сентября /ТАСС/. Атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии не оказала влияния на экспорт углеводородов Ирана. Об этом в понедельник заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

"Проблема с поставками нефти, появившаяся у Саудовской Аравии, никак не отразилась на иранском экспорте углеводородов", - цитирует Зангане агентство Шана. По его словам, "Эр-Рияд по политическим причинам сильно преувеличивает значение этой атаки [для мирового нефтяного рынка]".

В ночь на 14 сентября два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие, что при совершении диверсии были использованы 10 начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов. В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей с 9,8 млн баррелей в сутки.

США, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция и ФРГ возложили ответственность за нападение на Иран. По их версии, атака была организована с применением беспилотников и ракет, которых нет в арсенале хуситов. В Тегеране эти обвинения назвали беспочвенными.

Теги
ИранСаудовская АравияАтаки на предприятия Saudi Aramco
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