Владельцам старых автомобилей не придется дооснащать их приборами для "Автодаты"

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Надежда Геращенко/. Владельцам автомобилей, выпущенных более десяти лет назад и не поддерживающих встроенные системы передачи данных, не придется дооснащать свои машины особыми приборами в связи с официальным запуском с 30 сентября общероссийского проекта "Автодата", реализуемого по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор АНО "Платформа НТИ" Дмитрий Песков.

"Пока нет инициатив, что каждый старый автомобиль (приблизительно старше 10 лет - прим. ТАСС) должен немедленно перейти на новую систему, поставить себе дорогой "черный ящик", в котором будут все эти данные накапливаться. Во-первых, это технологически очень сложно, не существует ни одного устройства, которое в себе могло бы агрегировать все необходимые функции. Во-вторых, заставлять обычного автомобилиста ставить в машину от пяти до десяти разных "черных коробочек", чтобы передавать с них данные, это было бы полной глупостью. Поэтому в том числе для старых автомобилей гораздо перспективнее идея добровольных сервисов в смартфоне", - сказал Песков.

Он считает, что в смартфоне частично могут отражаться функции платформы "Автодата", как, например, проезд по платным автодорогам. "Никакой обязательной, навязанной системы, где все жители будут что-то добавлять и покупать [для автомобиля], нет", - заверил Песков.

О проекте "Автодата"

"Автодата" реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. Проект предусматривает создание российской сервисной навигационно-телематической платформы по сбору данных с использованием искусственного интеллекта.

Система позволит сформировать уникальный в мировом масштабе массив больших данных в автомобильной сфере и обеспечить равные конкурентные условия на авторынке, а также взаимодействие автомобильных платформ с внешней цифровой дорожной инфраструктурой.

Меморандум о создании межотраслевого проектного консорциума "Автодата.Рус" подписали представители около 70 ведомств, организаций и компаний. Среди учредителей консорциума - Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство цифрового развития РФ, НП "ГЛОНАСС", Роскосмос, Российская венчурная компания, платформа "Национальная технологическая инициатива" (НТИ), инновационный центр "Сколково", МФТИ, Сколтех, ГКУ Московской области "Центр безопасности дорожного движения". Поддерживает проект и департамент транспорта Москвы.

Документ дает старт разработке единых правил передачи и использования данных о поведении автомобиля, водителя и взаимодействии транспорта с окружающей инфраструктурой в России. Сегодня эта информация без согласия владельца автомобиля передается на зарубежные ресурсы.

Функцию объединения big data в автосфере и создания цифровой среды для участников движения в РФ будет выполнять платформа "Автодата", которая будет включать в себя сервисы для удаленной диагностики транспорта и медосмотра водителей, контроля состояния автомобиля и заполнения электронного путевого листа, а также защиты данных от киберугроз и другие инструменты.