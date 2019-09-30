Россия может направить на строительство ледокола "Лидер" более 60 млрд рублей

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Бюджетные инвестиции в реализацию проекта строительства головного атомного ледокола "Лидер" мощностью 120 МВт в 2020-2022 годах могут превысить 60 млрд руб., следует из материалов к проекту федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

В 2020 году на реализацию проекта планируется направить 24,733 млрд руб., в 2021 году - 21,008 млрд руб., в 2022 году - 14,787 млрд руб.

Ранее в проекте постановления правительства, опубликованного на портале проектов правовых актов в конце августа, сообщалось, что первый транш средств из федерального бюджета на строительство атомного ледокола "Лидер" в размере 16,958 млрд руб. планируется выделить в 2020 г. Объем бюджетных инвестиций на реализацию проекта в 2021-2022 годах, согласно документу, запланирован в размере 12,758 млрд руб. ежегодно. Таким образом, проектом постановления планировалось направить на строительство "Лидера" 42,474 млрд руб.

Государственным заказчиком ледокола "Лидер" выступит госкорпорация "Росатом", а заказчиком - федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота, единственным исполнителем работ по строительству атомного ледокола "Лидер" определен судостроительный комплекс "Звезда". Заместитель гендиректора госкорпорации - глава дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша в сентябре сообщал журналистам, что Росатом рассчитывает заключить контракт на строительство ледокола "Лидер" не позже первого полугодия 2020 года.

О "Лидере"

Головной ледокол "Лидер" мощностью 120 МВт первым в мире сможет круглый год проводить суда по Северному морскому пути при толщине льда до 4 м. Глава Росатома Алексей Лихачев ранее в интервью ТАСС говорил, что Росатом оценивает стоимость создания первого атомного ледокола нового поколения "Лидер" в 120 млрд руб. в ценах 2019 года. Минпромторг отмечал, что предельная стоимость составляет 127,5 млрд руб. Финансирование строительства головного ледокола проекта будет вестись за счет федерального бюджета. Предполагаемая предельная стоимость "Лидера", согласно проекту постановления, опубликованному в конце августа, составляет 127,577 млрд руб.

Развитие Северного морского пути

В проекте бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов также предусмотрено бюджетное финансирование на строительство атомных ледоколов гражданского назначения в общей сумме 76,979 млрд руб. на три года. Из них 14,569 млрд руб. планируется направить на реализацию проекта в 2020 году, 13,756 млрд руб. - в 2021 году, 48,654 млрд руб. - в 2022 году.

Ранее со ссылкой на материалы Минфина, опубликованные на портале проектов правовых актов сообщалось, что ведомство предусмотрело выделение госкорпорации "Росатом" 24,7 млрд руб. в 2020 году на строительство атомных ледоколов нового поколения. В 2021 году на эти цели планируется выделить 21 млрд руб., а в 2022 году - 14,8 млрд руб.

В настоящее время в эксплуатации находятся атомные ледоколы "Ямал", "Вайгач", "Таймыр" мощностью 40 МВт, ресурс которых продлен до 2027 года, ледокол "50 лет Победы" мощностью 60 МВт. Также строятся новые атомные ледоколы проекта 22220 - "Арктика", "Урал" и "Сибирь". Всего в рамках концепции развития атомного ледокольного флота госкорпорации "Росатом" предполагается строительство пяти серийных ледоколов проекта 22220.

Лихачев в интервью ТАСС в апреле сообщал, что в 2024 году Росатом планирует довести объемы проводки судов до 92,6 млн т против целевых 80 млн т. Для достижения этих задач будет достаточно действующих сейчас четырех атомных ледоколов и трех универсальных атомных ледоколов "Арктика", "Сибирь" и "Урал".