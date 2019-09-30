"Аэрофлот" открыл продажу билетов на собственные рейсы в Мумбай

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - открыл продажу билетов на собственные регулярные рейсы в Мумбай. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе компании, напомнив, что старт полетов намечен на 2 июля будущего года.

"Мумбай наряду с Дели станет вторым городом Индии, куда мы будем выполнять собственные рейсы", - сказал собеседник агентства. Как ожидается, полеты по новому маршруту станут выполняться на комфортабельных самолетах Airbus 330 ежедневно.

"Согласно расписанию, из Москвы в Мумбай самолет будет улетать из аэропорта Шереметьево в 00:45 мск и прибывать в индийский город в 10:15 местного времени, в обратном направлении борт будет улетать в 11:45 по местному времени, прилетая в Москву в 16:15 мск", - пояснили в пресс-службе. Данный график, как пояснил собеседник агентства, разработан с учетом стыковочных рейсов, при помощи которых можно будет из Индии попасть в другие страны, прежде всего европейские, через Москву.

"Аэрофлот" предлагает пассажирам удобные стыковки в базовом аэропорту Шереметьево и предоставляет высокое качество сервиса на всех этапах путешествия, подтверждением последнего стали многочисленные награды и рейтинги", - отметили в пресс-службе. Среди таковых здесь напомнили о присуждении российскому перевозчику рейтинга "четыре звезды" от британского агентства Skytrax, а также рейтинга "пять звезд" американской авиационной ассоциации APEX, который имеет лишь 21 глобальный авиаперевозчик.