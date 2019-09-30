Роухани: зона свободной торговли с ЕАЭС является прекрасным шансом для иранского бизнеса

ТЕГЕРАН, 30 сентября /ТАСС/. Соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) является прекрасным шансом для развития иранского бизнеса. Об этом заявил в понедельник президент Ирана Хасан Роухани на пресс-конференции перед отъездом в Ереван для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"Это очень хорошая возможность для нашего бизнеса", - сказал президент, речь которого транслировал телеканал Press TV. Он отметил, что "это первый случай для Ирана, когда страна вступает в подобное экономическое объединение".

Роухани указал на "особое значение этого шага в свете безжалостных санкций США, направленных против иранского народа и бизнеса". "Соглашение между Ираном и ЕАЭС вступит в силу 27 октября, после чего мы получим преференциальные условия [для торговли] 502 видами товаров ", - сказал он.

Президент добавил, что задачей его визита в Армению "является обсуждение экономических вопросов". "Я бы хотел подчеркнуть, что те, кто способен развивать экономику, смогут соперничать на международной арене", - сказал он. По словам Роухани, "Иран обладает особым географическим положением, которое позволяет осуществлять транзит товаров".

ЕАЭС и Иран 17 мая 2018 года подписали временное соглашение о зоне свободной торговли, которое призвано увеличить торговый оборот между странами за счет облегчения таможенного режима. В одобренном меджлисом законе, в частности, закрепляются положения о преференциальном налоговом режиме для импортно-экспортных операций и формировании списка товаров, на которые распространяются сниженные таможенные пошлины.