ЦБ: введение отрицательных ставок по валютным вкладам граждан не обсуждается

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. ЦБ обсуждает возможность введения отрицательных ставок только по депозитам юридических лиц, для вкладов физлиц этот вопрос не обсуждается. Об этом сообщил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в ходе онлайн-конференции в Facebook.

"Действительно, ставки в еврозоне сегодня отрицательные, и к нам обратились кредитные организации по поводу начисления отрицательных ставок по вкладам юридических лиц. По вкладам граждан ничего такого не обсуждается", - сказал он.

Для введения отрицательных ставок для юрлиц, которые держат депозиты в евро в российских банках, необходимы изменения в Гражданский кодекс. "Создана рабочая группа, которая сейчас работает над принципами введения данной возможности в российское регулирование. Хочу повторить, что речь идет только о юридических лицах", - сказал Швецов.

Ранее глава департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова сообщала, что регулятор изучает возможность разрешить российским банкам вводить отрицательные ставки по валютным депозитам. Подобные инициативы регулятор получает от крупных участников рынка, которые столкнулись с проблемой, когда они в связи с ростом объема привлеченных средств вынуждены их размещать за границей в иностранных банках, в некоторых из которых ставка отрицательная.

Минфин поддерживает инициативу ЦБ по дедолларизации российской банковской системы, отметил замминистра финансов Алексей Моисеев.