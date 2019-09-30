Банк России не планирует вводить страхование брокерских счетов

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Центробанк не планирует вводить страхование брокерских счетов при передаче средств в использование брокеру. Об этом сообщил журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

"Не предполагается вводить страхование брокерских счетов. <...> Предполагается, что брокеры будут более детально объяснять своим клиентам, что означает в договоре на брокерское обслуживание "разрешение брокеру пользоваться деньгами инвестора", - пояснил он.

Если же брокер обслуживает клиента, не предлагая ему передавать средства в использование, то сегодня уже можно выделять такие остатки на сегрегированных счетах, которые защищены от банкротства брокера, за исключением риска мошенничества, добавил Швецов.

В конце 2018 года замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил журналистам о планах создания фонда страхования инвестиций на фондовом рынке. Объектом страхования должны были стать денежные средства и ценные бумаги граждан, размещенные на брокерском индивидуальном инвестиционном счете (ИИС), ИИС доверительного управляющего, либо в системе депозитарного учета, связанной с этими счетами. Предполагалось, что страховым случаем могло быть аннулирование лицензии профучастника рынка ценных бумаг (брокера, управляющего, депозитария), отзыв у страхователя, являющегося кредитной организацией, лицензии ЦБ на осуществление банковских операций, а также введение ЦБ моратория на удовлетворение требований кредиторов страхователя, являющегося кредитной организацией. Инвестиционные риски и снижение стоимости инвестиций не попадали под страхование.