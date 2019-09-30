На воздушные перевозки по России вводится нулевой НДС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Нулевая ставка НДС при прямых перелетах между российскими регионами, минуя Москву, начинает действовать с 1 октября. Ранее на такие рейсы была льготная ставка налога в размере 10%. По словам экспертов, опрошенных ТАСС, данная мера может помочь развитию региональных аэропортов, но значительного уменьшения числа рейсов из регионов в Москву, по их мнению, ждать не приходится.

Ранее нулевая ставка НДС действовала только на перелеты в Симферополь, ДФО и Калининград, а также на международных рейсах.

"Очевидно, что обнуление НДС на нестоличных внутрироссийских направлениях сделает полеты, минуя Москву, несколько более привлекательными. Опыт снижения НДС с 18% до 10% при полетах на внутренних воздушных линиях показал, что авиакомпании смогли удержать тарифы в период весьма интенсивного роста издержек, что позволило им увеличить пассажироперевозки. Но радикального изменения ситуации (то есть перераспределения потоков) только в силу принятия этого решения ожидать не приходится", - говорит исполнительный директор отраслевого агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.

По его словам, Москва, "как была, так и остается политическим, экономическим, культурным, научным центром страны, многим людям по-прежнему нужно будет из регионов направляться именно в Москву".

"Авиаперевозки на внутренних авиалиниях, минуя Москву, как правило, убыточны. Перевозчики заинтересованы в том, чтобы минимизировать свои убытки. Поэтому существует вероятность того, что обнуление НДС не окажет радикального влияния на уровень тарифов, - добавил он. - Обнуление НДС, прежде всего, даст шансы развитию ряда региональных узловых аэропортов, которые смогут предложить авиакомпаниям привлекательные ставки за обслуживание рейсов. Наибольший потенциал роста имеют такие аэропорты, как Новосибирск и Екатеринбург, Уфа и Красноярск, в котором "Аэрофлот" планирует развивать свой хаб".

Эксперт Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко считает, что основной эффект будет заметен на тех направлениях, где уже есть прямые региональные рейсы.

"Смысл принятой меры в том, чтобы переориентировать трансферный пассажиропоток в аэропортах Москвы на внутренних линиях на прямые рейсы или на трансфер в крупных региональных хабах, - поясняет Крамаренко. - Этот пассажиропоток составляет около 10 млн человек, поэтому даже относительно небольшое перераспределение будет заметным в масштабах региональных перевозок".

При этом, уточняет Крамаренко, на тех направлениях, где сейчас нет прямых региональных рейсов, шансы на их появление относительно невелики.

Доля авиационных внутрироссийский региональных рейсов в обход Москвы, согласно комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, должна увеличиться к 2024 году до 51,35% от объема всех внутренних перевозок. По данным Минтранса, доля таких рейсов в 2019 году должна увеличиться до 39%.