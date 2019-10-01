Апелляционный суд рассмотрит 11 ноября жалобу ФАС на решение по делу о нефтетрейдерах

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Девятый арбитражный апелляционный суд назначил на 11 ноября 2019 года заседание по жалобе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на решение Арбитражного суда Москвы, следует из картотеки суда. Первая инстанция в конце августа признала недействительным возбуждение антимонопольной службой дела о сговоре на рынке топлива.

ФАС в марте этого года возбудила дело в отношении трейдеров "Солид - товарные рынки" и "А-Ойл", которые работают в секции "Нефтепродукты" на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Ведомство заподозрило эти компании в организации между собой фиктивных сделок, которые, как заявлялось, приводили к повышению цены на топливо.

"Солид - товарные рынки" подал иск по поводу претензий ФАС, и в конце августа суд признал решение ведомства недействительным, пояснив, что ФАС "вышла за пределы полномочий, применив состав антимонопольных правонарушений, устанавливающий ответственность к участникам торгов, проводимых в другом порядке и форме". Суд также учел, что контроль за соблюдением правил участниками при проведении организованных торгов осуществляет ЦБ РФ, а не ФАС.

Антимонопольное ведомство с решением суда первой инстанции не согласилось и подало апелляцию. Разбирательство назначено на 11 ноября.

В качестве третьих лиц в деле будут участвовать ЦБ РФ и "А-Ойл".