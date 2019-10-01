"Ъ": "Юнипро" компенсирует сумму судебных исков "Русала" скидками на энергопоставки

МОСКВА. 1 октября. /ТАСС/. Энергокомпания "Юнипро" будет осуществлять прямые поставки электроэнергии "Русалу" со скидкой, чтобы компенсировать сумму судебных исков алюминиевой компании на 386 млн рублей. Об этом во вторник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

"Энергокомпания "Юнипро" (подконтрольна немецкой Uniper) и "Русал" (входит в En+) заключили свободный двусторонний договор (СДД), предусматривающий предоставление скидки на поставку электроэнергии. Скидка должна постепенно закрыть весь объем претензий структур "Русала" - 385,85 млн рублей", - пишет газета.

По данным издания, это было условием урегулирования споров между ними из-за аварии 2016 году на Березовской ГРЭС, когда подконтрольные "Русалу" алюминиевые заводы получили убытки за оплаченную, но не предоставленную мощность.

Размер скидки на поставку электроэнергии, предоставляемого "Русалу", и срок заключения договора пока неизвестны. В "Юнипро" и "Русале" наличие СДД и его условия комментировать изданию отказались, ссылаясь на конфиденциальность соглашения.

Судебная история

Ранее структуры "Русала" через суд хотели расторгнуть с "Юнипро" ДПМ из-за аварии на третьем энергоблоке Березовской ГРЭС и взыскать с генерирующей компании сумму "необоснованного обогащения". В июне 2017 года ФАС возбудила дело из-за недопоставки мощности на 1 млрд рублей и наложила на "Юнипро" штраф в 650 тыс. рублей. 27 сентября стороны решили заключить мировое соглашение, детали которого не раскрывали. В итоге 30 сентября "Русал" отказался от исков к "Юнипро".

Третий энергоблок Березовской ГРЭС, которую "Юнипро" строила по ДПМ, был запущен осенью 2015 года, а 1 февраля 2016 года там произошел пожар, уничтоживший металлоконструкции котла. Блок в настоящее время находится в ремонте и с тех пор не осуществляет поставку мощности на рынок.