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Роухани: договор между Ираном и ЕАЭС позволит углубить сотрудничество Тегерана и Еревана

Президент отметил, что через месяц Тегеран практически начнет новый этап отношений с союзом

ЕРЕВАН, 1 октября. /ТАСС/. Временное соглашение о формировании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном будет способствовать углублению отношений между Ереваном и Тегераном. Как во вторник сообщила пресс-служба аппарата президента Армении Армена Саркисяна, об этом в Ереване в ходе встречи с ним заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"Я очень доволен уровнем сотрудничества Армении и Ирана. Уверен, что ЕАЭС еще больше расширит наши связи. Через месяц мы практически начнем новый этап отношений с ЕАЭС. Уверен, что данное сотрудничество еще больше укрепит армяно-иранские торгово-экономические отношения", - отметил он.

По словам президента Армении, "несмотря на то что между Ереваном и Тегераном сложились исторические дружественные отношения, есть неиспользованный потенциал". "Аппарат президента готов внести свой вклад для расширения и углубления этих отношений", - добавил Саркисян.

Роухани прибыл в Ереван для участия в расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет во вторник в президентской резиденции в центре столицы Армении.

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АрменияИранРоухани, Хасан
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