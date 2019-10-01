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"Коммерсантъ" опубликовал рейтинг лучших менеджеров России

В него вошел генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов
Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Бизнесмен Роман Абрамович, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и совладелец "Русала" Олег Дерипаска вошли в список лучших бизнес-лидеров страны в рейтинге "Коммерсанта" "1000 лучших менеджеров России-2019", который издание опубликовало во вторник.

Топ списка содержит 46 фамилий известных российских предпринимателей и управленцев, все они перечислены в алфавитном порядке. В него вошли также президент Сбербанка Герман Греф, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, основатель Telegram Павел Дуров, президент банка ВТБ Андрей Костин и генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

Не обошел рейтинг и таких персон, как основатель и президент ХК "Интеррос" Владимир Потанин, инвестор Аркадий Ротенберг, главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, основатель и совладелец Volga Group Геннадий Тимченко и другие.

В рейтинге также представлены списки 250 лучших руководителей по отраслям, а также отдельные топ-100 директоров по маркетингу, коммерции и финансам.

Теги
Тимченко, Геннадий НиколаевичСечин, Игорь ИвановичМиллер, Алексей БорисовичДуров, Лев КонстантиновичГреф, Герман ОскаровичКостин, Андрей ЛеонидовичВенедиктов, Алексей АлексеевичПотанин, Владимир ОлеговичДерипаска, Олег ВладимировичАбрамович, Роман АркадьевичРотенберг, Аркадий Романович
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