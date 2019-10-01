Лоукостер Wizz Air запустил прямые авиарейсы из Лондона в Москву и Петербург

ЛОНДОН, 1 октября. /ТАСС/. Европейский лоукостер Wizz Air запустил с 1 октября прямые перелеты из Лондона в Москву и Санкт-Петербург. Ежедневные рейсы в британскую столицу будут осуществляться через международный аэропорт на окраине Лутона в 50 км севернее Лондона, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе авиаперевозчика.

Первый рейс Wizz Air из Лутона в московский аэропорт Внуково отправится в 15:20 (17:20 мск) с прибытием в 21:00 мск, а в Петербургский Пулково - в 22:40 (00:40 мск среды) с прибытием в 04:05 мск. На перелетах будут задействованы 180-местные Airbus A320 и 230-местные Airbus A321.

"Мы рады предложить нашим британским пассажирам возможность узнать крупнейшие города России. Тем, кто хочет окунуться в богатую историю и культуру Москвы и Санкт-Петербурга, лучшего варианта не найти", - заявил гендиректор британского подразделения Wizz Air Овайн Джонс.

Коммерческий директор Лутона Джонатан Поллард в свою очередь обратил внимание, что теперь география полетов из воздушной гавани станет еще шире. "Мы запускаем два потрясающих направления, Россия становится 44-й страной, которая будет соединена через аэропорт Лутон", - сказал он. По случаю запуска нового рейса зона вылетов в воздушной гавани была украшена 3D аппликацией.

Авиакомпания Wizz Air работает с 2003 года, штаб-квартира расположена в Будапеште. Лоукостер выполняет полеты в 151 аэропорт 44-х стран. Флот включает 119 Airbus A320, А321 и А321neo. Акции Wizz Air котируются на Лондонской бирже и включены в индексы FTSE 250 и FTSE All-Share.