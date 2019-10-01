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Российская энергетическая неделя
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Путин может обсудить с главой ExxonMobil 2 октября перспективы сотрудничества

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что встреча, если она состоится, будет достаточно краткой, поэтому конкретные проекты вряд ли будут обсуждаться на ней

ЕРЕВАН, 1 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин может обсудить на полях форума "Российская энергетическая неделя" 2 октября с главой компании ExxonMobil Дарреном Вудсом перспективы сотрудничества в энергетике. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы надеемся, что на полях форума президент сможет отдельно пообщаться с главой ExxonMobil, - отметил он. - Будут обсуждаться вопросы потенциального сотрудничества". Песков добавил, что встреча, если она состоится, будет достаточно краткой, поэтому конкретные проекты обсуждаться на ней вряд ли будут.

2 октября Путин примет участие в пленарном заседании третьего международного форума "Российская энергетическая неделя". Песков ранее сообщал ТАСС, что на полях форума глава государства может пообщаться также с генеральным секретарем ОПЕК Мухаммедом Баркиндо.

"Российская энергетическая неделя" - крупнейшее в России ежегодное отраслевое событие, посвященное анализу тенденций мирового топливно-энергетического комплекса. Мероприятие, организатором которого выступает Минэнерго при поддержке фонда "Росконгресс", пройдет в центральном выставочном зале "Манеж".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичРоссийская энергетическая неделя
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