В Минфине сообщили, что решение о сокращении чиновников не принято

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Решение о сокращении численности госслужащих не принято, зарезервированные в проекте бюджета компенсационные выплаты не означают гарантированного сокращения сотрудников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минфина России.

"Решение по сокращению численности госслужащих не принято и, соответственно, компенсационные выплаты увольняемым в связи с этим решением работникам госорганов не предусмотрены в бюджете в необходимом объеме", - сказали в министерстве.

В Минфине добавили, что в проекте бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов зарезервированы средства на компенсационные выплаты работникам федеральных государственных органов в размере 1,5 млрд рублей в 2020 году, 1,7 млрд рублей в 2021 году и 1,6 млрд рублей в 2022 году.

"Это не означает гарантированное сокращение сотрудников, данные средства являются резервом на случай принятия президентом и правительством Российской Федерации решений об упразднении или объединении госорганов", - подчеркнули в пресс-службе Минфина.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на Минфин России сообщила, что на увольнение федеральных чиновников в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей.

Замминистра финансов Татьяна Нестеренко сообщала, что с 2020 года планируется начать реализацию масштабной реформы в сфере госуправления, которая приведет к сокращению численности госслужащих в течение нескольких лет и одновременно к повышению оплаты труда тех госслужащих, которые не попадут под сокращение. Впоследствии пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов заявил журналистам, что правительство не принимало окончательных решений по реформированию госслужбы, связанных с сокращением числа госслужащих и повышением зарплат в госсекторе.