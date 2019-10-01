МИНСК, 1 октября. /ТАСС/. Белоруссия до конца года получит из России запланированные на 2019 год объемы нефти. Об этом заявил во вторник заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко, слова которого приводит агентство БелТА.

"Инцидент с загрязнением нефти сказался только в том плане, что были перебои в объемах поставки. Практически они восстановлены, и Беларусь до конца года получит запланированные объемы нефти для переработки", - сказал Ляшенко.

"Белнефтехим" в апреле сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по нефтепроводу "Дружба", который обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину. Транзит и переработка нефти были остановлены, затем возобновлены. Россия и Белоруссия создали рабочую группу по восстановлению поставок нефти по "Дружбе" и оценке убытков, согласовали дорожную карту по замещению некачественной нефти на чистую на белорусской территории. 8 августа Белоруссия сообщила, что полностью завершила очистку магистральных нефтепроводов на своей территории от загрязненной хлоридами российской нефти.

По соглашению, Россия поставляет в Белоруссию 24 млн тонн нефти в год по беспошлинному тарифу, из которых 18 млн тонн направляются на переработку.