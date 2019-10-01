Автоматическую систему весогабаритного контроля создадут в 2020 году

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Минтранс РФ рассчитывает, что создание автоматизированной системы весогабаритного контроля грузовиков (АСВГК) на федеральных трассах начнется в 2020 году. Об этом журналистам сообщил первый замглавы Минтранса РФ Иннокентий Алафинов в кулуарах форума "Транспортная инфраструктура России-2019".

"Смещаться будет срок, связанный с реализацией системы. И создание системы - мы планируем, что первое ее функционирование уже начнется, к сожалению, в следующем году", - сказал чиновник.

Он сообщил, что конкурс на создание АСВГК будет объявлен до конца 2019 года. Пока претендента два - "РТ-инвест транспортные системы" (РТИТС, оператор системы взимания платы с большегрузов "Платон") и "Ростелеком". Изначально планировалось, что создание автоматизированной системы весогабаритного контроля начнется в текущем году, сказал Алафинов.

О системе

Автоматизированная система весогабаритного контроля (АСВГК) будет построена полностью за счет частных инвестиций без привлечения государственного финансирования. Общий срок реализации проекта составит 11 лет. Согласно параметрам возможного соглашения, структура затрат включает инвестиции концессионера, первоначальные и регулярные капитальные расходы, операционные расходы, обслуживание кредита и выплату налогов. В рамках компенсации расходов на строительство и обслуживание АСВГК плата оператору составит 8,64 млрд рублей ежегодно.