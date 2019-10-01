Володин назвал самый важный закон, принятый за сентябрь

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что закон об освобождении от НДФЛ средств, полученных гражданами в связи со стихийными бедствиями или чрезвычайными обстоятельствами, стал самой важной инициативой из рассмотренных нижней палатой в сентябре.

"Наиболее важным могу назвать закон об освобождении от НДФЛ средств, полученных гражданами в связи со стихийными бедствиями или чрезвычайными обстоятельствами. Такие доходы должны быть освобождены от налогов независимо от их источников", - цитирует Володина сайт Госдумы. Спикер напомнил, что "нововведения также помогут обеспечить съемным жильем пострадавших в результате терактов и стихийных бедствий". "Важно, что закон будет иметь обратную силу, налоговые льготы коснутся тех, кто пострадал от различных природных бедствий с начала 2019 года", - отметил он.

Володин также отметил работу комитета по вопросам семьи, женщин и детей. "Его депутаты активно работали над подготовкой к рассмотрению и принятию Государственной думой закона об усилении безопасности детского отдыха", - пояснил политик.

По мнению Володина, самыми активными в минувшем месяце были председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев (фракция "Единая Россия"), ранее возглавивший комиссию по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ, Олег Смолин (фракция КПРФ), Александр Шерин (фракция ЛДПР) и Валерий Гартунг (фракция "Справедливая Россия").