Страны ЕАЭС и Сингапур подписали соглашение о зоне свободной торговли

ЕРЕВАН, 1 октября. /ТАСС/. Главы государств ЕАЭС и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета подписали соглашение о зоне свободной торговли. Об этом во вторник сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании совета в расширенном составе.

"Сегодня в ходе заседания Высшего совета подписано соглашение о зоне свободной торговли с Республикой Сингапур. Это уже вторая страна наряду с Вьетнамом, с которой у нашего союза будет соответствующее соглашение", - заявил Токаев.

Как подчеркнул глава государства, важным также является вопрос развития торгово-экономического сотрудничества с Ираном. "Совместно с нашими иранскими партнерами мы сможем полноценно реализовать потенциал временного соглашения о свободной торговле с Ираном, которое вступает в силу 27 октября", - отметил Токаев.