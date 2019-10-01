{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Страны ЕАЭС и Сингапур подписали соглашение о зоне свободной торговли

Это уже вторая страна наряду с Вьетнамом, с которой у союза будет соответствующее соглашение, рассказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

ЕРЕВАН, 1 октября. /ТАСС/. Главы государств ЕАЭС и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета подписали соглашение о зоне свободной торговли. Об этом во вторник сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании совета в расширенном составе.

"Сегодня в ходе заседания Высшего совета подписано соглашение о зоне свободной торговли с Республикой Сингапур. Это уже вторая страна наряду с Вьетнамом, с которой у нашего союза будет соответствующее соглашение", - заявил Токаев.

Как подчеркнул глава государства, важным также является вопрос развития торгово-экономического сотрудничества с Ираном. "Совместно с нашими иранскими партнерами мы сможем полноценно реализовать потенциал временного соглашения о свободной торговле с Ираном, которое вступает в силу 27 октября", - отметил Токаев.

Теги
Сингапур
Перевозки пассажиров РЖД за девять месяцев выросли на 4%
Показатель увеличился до 894 млн пассажиров
Читать полностью