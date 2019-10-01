Путин заявил, что ЕАЭС должен работать на пользу Большого Евразийского партнерства

ЕРЕВАН, 1 октября. /ТАСС/. Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) необходимо налаживать тесные связи с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и АСЕАН, работая на пользу Большого Евразийского партнерства. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

"ЕАЭС уже давно и плодотворно расширяет взаимодействие с динамичными экономиками Азиатско-тихоокеанского региона. Необходимо и дальше налаживать тесные связи ЕАЭС с Шанхайской организацией сотрудничества и АСЕАН, работать в пользу Большого Евразийского партнерства", - сказал он.

Путин добавил, что "особую роль в этом контексте играют торгово-экономические отношения ЕАЭС и Китая, который 1 октября отмечает большой праздник - 70-летие образования Китайской Народной Республики". "Я от имени России хочу поздравить наших китайских друзей с этим событием. Мы убеждены, что скорое вступление в силу соглашения о сотрудничестве с КНР станет шагом на пути сопряжения интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС с китайской инициативой "Один пояс - Один путь", - добавил российский лидер.

Он также напомнил, что 23-24 октября в Сочи впервые пройдет саммит Россия - Африка. "Евразийская экономическая комиссия намерена подписать Меморандум о взаимопонимании с Комиссией Африканского союза, направленный на развитие многостороннего сотрудничества стран "пятерки" с государствами африканского континента", - сообщил президент России.

Прозрачность обращения товаров

Путин также считает необходимым обеспечить прозрачность обращения товаров на рынках ЕАЭС, в том числе и за счет полноценного обмена электронными сопроводительными документами.

"Важно обеспечить прозрачность обращения продукции на союзном рынке, поэтому нужно наладить полноценный обмен юридически значимыми электронными сопроводительными товарными документами, а также энергичнее внедрять электронную маркировку товаров", - сказал Путин.

Он добавил, что большое значение придается скорейшей реализации соглашения о прослеживаемости товаров ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС. "Евразийская экономическая комиссия согласно нашему сегодняшнему решению получит соответствующие дополнительные полномочия", - сообщил он. Путин также добавил, что пилотный проект по маркировке ряда товаров подтвердил эффективность данной меры в борьбе с контрафактной продукцией и увеличил налоговые поступления.