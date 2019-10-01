Следующий саммит ЕАЭС пройдет в Санкт-Петербурге в декабре

ЕРЕВАН, 1 октября. /ТАСС/. Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в Санкт-Петербурге в декабре 2019 года. Об этом после его заседания в Ереване во вторник заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в декабре в Санкт-Петербурге", - сказал он.

В 2020 году председательство в ЕАЭС переходит к Белоруссии.

Высший Евразийский экономический совет является главным руководящим органом Евразийского экономического союза, в его состав входят главы государств - членов ЕАЭС. Заседания совета проводятся не реже раза в год.