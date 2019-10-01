Строительство железнодорожной линии к ОЭЗ "Тольятти" начнется в 2019 году

САМАРА, 1 октября. /ТАСС/. Строительство новой железнодорожной линии до Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Тольятти" в Самарской области начнется до конца текущего года. Об этом ТАСС сообщили во вторник в региональном Минпроме.

"Российские железные дороги" совместно с правительством Самарской области договорились на основе концессии построить железнодорожную линию стоимостью 0,9 млрд рублей между станцией Тольятти Куйбышевской железной дороги и территорией ОЭЗ "Тольятти".

"Строительство планируется начать до конца текущего года", - сказал собеседник агентства.

Протяженность ветки составит 13,9 км, она будет использоваться для грузового железнодорожного сообщения. В правительстве Самарской области считают, что появление новой железнодорожной линии привлечет новых резидентов в ОЭЗ. "Для Самарской области проект крайне важен, благодаря ему мы формируем цепочку новых инвестпроектов: подписано соглашение с Магнитогорским металлургическим комбинатом, который фактически будет открывать свой филиал в ОЭЗ - так вот благодаря этой железнодорожной ветке будет возможна реализация этого проекта. Кроме того, сразу под него мы "цепляем" еще один инвестпроект. Рассчитываем, что он также будет реализован, а документы будут подписаны в ближайшее время", - цитируют в правительстве губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

На сегодняшний день в ОЭЗ зарегистрирован 21 резидент. Общий объем инвестиций в создание особой экономической зоны составил почти 20 млрд рублей, из них более 12 млрд рублей - частные средства компаний. При этом выручка резидентов с начала деятельности ОЭЗ в 2010 году составила почти 11 млрд. рублей.