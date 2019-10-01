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ВЭБ с начала года профинансировал поставки продукции из РФ в Белоруссию на 4,2 млрд руб.

Пресс-служба госкорпорации также сообщила, что в настоящее время ВЭБ реализует интеграционные проекты в странах - участницах ЕАЭС с общим объемом поддержки 64 млрд

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Госкорпорация ВЭБ.РФ с начала 2019 года профинансировала поставки российской промышленной продукции в Белоруссию на сумму 4,2 млрд рублей, а общий объем поддержки составил около 14 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВЭБ.

"Общий объем финансирования поставок российской промышленной продукции в Республику Беларусь, представленный ВЭБ.РФ через ОАО "Банк БелВЭБ", составил около 14 млрд в рублевом эквиваленте. За год, 2019, этот показатель составил 4,2 млрд в рублевом эквиваленте", - сказали в ВЭБ.

Пресс-служба госкорпорации со ссылкой на зампредседателя ВЭБ.РФ Артема Довлатова также сообщила, что в настоящее время ВЭБ реализует интеграционные проекты в странах - участницах ЕАЭС с общим объемом поддержки 64 млрд в рублевом эквиваленте. "ВЭБ.РФ традиционно поддерживает партнерские отношения с банками из стран - членов ЕАЭС, а также с Евразийским Банком Развития. ЕАБР также является банком-партнером ВЭБ.РФ по фабрике проектного финансирования", - отметил Довлатов.

По его словам, в основном проекты, которые поддерживает ВЭБ, касаются транспортной сферы с использованием лизинговых механизмов.

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