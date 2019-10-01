Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов показали разнонаправленную динамику

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги во вторник разнонаправленно. Индекс Мосбиржи вырос на 0,4%, до 2758,19 пункта, индекс РТС снизился на 0,32%, до 1329,63 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:25 мск увеличился на 0,74%, до 65,348 рубля, курс евро - на 1,15%, до 71,475 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,9% - до $58,8 за баррель.

"Во вторник покупки на российском фондовом рынке преобладали, что позволило ему продемонстрировать восходящую динамику, несмотря на противоречивый внешний фон. Покупкам в наших акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent восстанавливалась после падения днем ранее. При этом динамика западных фондовых площадок, напротив, поддерживала "медведей". Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 1,5%, а в США в ходе первых часов торгов Dow Jones и S&P500 снизились на 0,8% и 0,6% соответственно", - сказал главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

Локомотивом российского рынка стали бумаги "Лукойла", которые, по информации о возобновлении компанией обратного выкупа акций, выросли на 2,7%. Компанию им составили акции "Сургутнефтегаза" и "Юнипро", подъем которых превысил 1%. Хуже рынка торговались "Интер РАО" и "Росстети", упавшие более чем на 3%, добавил эксперт.

Зварич также отметил, что сегодняшнее восстановление не оказало существенного влияния на техническую картину индекса Мосбиржи. "Очередное безрезультатное тестирование сопротивления на уровне 2780 пунктов подтверждает его силу и говорит о том, что "быкам" понадобится существенный повод для его пробоя. При этом, для "медведей" основной задачей выступает пробой поддержки, расположенной на уровне 2730 пунктов, что подтвердит развитие негативного сценария и ближайшую цель снижения, расположенную в районе 2680 пунктов", - пояснил он.

Инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин полагает, что в среду российский рынок акций будет пытаться продолжить восстановительное движение, индекс Мосбиржи может двигаться в диапазоне 2750-2770 пунктов.

"При этом дефицит очевидных драйверов для роста сохранится, причем это касается не только рынка акций, но и рынка нефти. Котировки "черного золота" уже учитывают факт восстановления добычи Саудовской Аравией после атаки на крупные месторождения, дополнительное давление на стоимость барреля оказывает усиление доллара на валютном рынке и опасения замедления мировой экономики. Так, агентство Fitch пересмотрело прогноз роста глобального ВВП в 2019 и 2020 на 0,2 п.п. - до 2,6% и 2,5%, соответственно", - пояснил эксперт.

Бахтин также полагает, что котировки Brent могут вернуться выше $60, если запасы нефти в США за неделю сократятся. Прогнозный курс рубля против доллара "БКС Премьер" на завтра - 64,9-65,6 рубля, евро - 70,9-71,6 рубля. Прогнозный диапазон курса рубля против доллара в ПСБ - 65-65,5 рубля.