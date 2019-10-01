Поезд Баку - Махачкала планируется запустить по примеру маршрута Петербург - Хельсинки

СОЧИ, 1 октября. /ТАСС/. Власти прорабатывают вопрос о запуске поезда между Махачкалой и Баку через Дербент по принципу высокоскоростного поезда, который курсирует между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Об этом сообщил во вторник журналистам глава Дагестана Владимир Васильев на полях XVI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"У нас существует поезд Петербург - Хельсинки, который в упрощенном порядке проходит таможенные процедуры для туристического потока, на котором очень удобно ездить на выходные дни, - сказал Васильев. - Мы обсуждали на границе, говорили, что будем работать над тем, чтобы запустить поезд, который ходил бы из Баку в Махачкалу через Дербент".

По его словам, этот вопрос обсуждался с участием профильных министров двух стран в ходе посещения Дербента и приграничной зоны. В настоящее время вопрос прорабатывается.

Васильев отметил, что Дербент является святыней для многих мусульман, кроме того, это один из древнейших городов России очень популярен среди туристов.

Глава Дагестана рассказал ТАСС, что в ближайшие годы Дербент благодаря специальной программе станет "еще лучше". "Мы нашли систему финансирования, которая позволит Дербент в обозримом будущем, в ближайшие годы, сделать лучше. Это согласовано, определено, мы понимаем, как это делать, и Дербент из года в год будет становиться более привлекательным, интересным. Будем создавать условия, чтобы это был современный город", - добавил Васильев.

Вопрос нового железнодорожного сообщения по маршруту Махачкала - Баку рассматривался властями Дагестана и РЖД в начале апреля 2018 года. В конце октября 2018 года Васильев сообщал, что Дагестан и Азербайджан свяжет постоянное железнодорожное сообщение. Кроме того, ранее сообщалось, что между Махачкалой и Баку планируется запустить прямой авиарейс.