Путин направил приветствие участникам форума "Российская энергетическая неделя"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям третьего Международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН). Текст телеграммы опубликован в среду на сайте Кремля.

"За минувшие годы форум укрепил свой авторитет, занял достойное место в международной энергетической повестке. На его площадках проходят экспертные дискуссии, отражающие современное состояние и тенденции мирового энергетического рынка. Особое внимание уделяется проблемам охраны окружающей среды, внедрению энергоэффективных, энергосберегающих технологий", - отметил президент.

Путин также подчеркнул, что Россия выступает последовательным сторонником делового созидательного партнерства, целью которого являются устойчивое социально-экономическое развитие и обеспечение глобальной безопасности в энергетической сфере.

"Сегодня отечественный ТЭК открывает новые возможности для кооперации, масштабных инвестиций, реализации крупных, востребованных совместных проектов, направленных на развитие традиционных и альтернативных источников энергии, совершенствование инфраструктуры отрасли", - отметил он.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" пройдет в Москве со 2 по 5 октября. Это крупнейшее в России ежегодное отраслевое событие, посвященное анализу тенденций мирового топливно-энергетического комплекса. Форум проводится с 2017 года и успел приобрести статус главного события в сфере энергоэффективности не только в России, но и за рубежом. Мероприятие, организаторами которого выступает Минэнерго России при поддержке фонда "Росконгресс", проходит в центральном выставочном зале "Манеж". ТАСС выступает информационным партнером "Российской энергетической недели".