Шрёдер выступил за диалог между Россией и Европой и отказ от санкций

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 AG Герхард Шрёдер убежден в том, что России и Евросоюзу надо развивать кооперацию и двигаться в направлении пошагового снятия санкций. Об этом он заявил в ходе Российской энергетической недели.

"Нам вместо санкций нужен диалог, нужна кооперация - именно в то время, когда на международной арене наступают трудные времена", - сказал он.

Шрёдер отметил, что без сотрудничества России и стран Евросоюза решить существующие и возникающие проблемы невозможно.

"Есть надежда, что этот подход восторжествует они в европейской политике", - добавил он.