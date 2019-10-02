Аркадий Дворкович стал главой совета директоров VEB Ventures

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович возглавил совет директоров VEB Ventures. Такое решение было принято на заседании совета директоров 1 октября, говорится в сообщении компании.

Кроме того, в состав совета директоров вошли директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов, директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков, гендиректор "Российской венчурной компании" Александр Повалко и основной акционер Qiwi Сергей Солонин.

"Сегодня на заседании совета директоров мы рассмотрели основные направления деятельности компании VEB Ventures, проект ее стратегии до 2024 года, взаимодействие с институтами развития "большой инновационной пятерки" и другими партнерами. Мы видим большой потенциал от работы совместных региональных и международных фондов на российском венчурном рынке. На заседании особое внимание было уделено вопросу поддержки стартапов для определения их роли на средних и поздних стадиях инвестирования", - отметил Аркадий Дворкович, слова которого приводятся в пресс-релизе.

VEB Ventures входит в группу ВЭБ.РФ, создана для поддержки высокотехнологичных проектов через прямые сделки и управление венчурными фондами. Среди приоритетов VEB Ventures - финансирование перспективных компаний с привлечением собственных средств, средств частных и государственных фондов, а также содействие российским стартапам в выходе на международные рынки.