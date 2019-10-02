Медведев поручил Минсельхозу контролировать поставки минеральных удобрений аграриям

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву контролировать ситуацию с поставками минеральных удобрений для российских аграриев. Об этом он заявил на заседании правительства РФ.

"Контролируйте, будьте с ними в диалоге [производителями минеральных удобрений]", - сказал он.

В свою очередь, Патрушев охарактеризовал ситуацию с поставками минеральных удобрений фермерам как достаточно стабильную. "Резких скачков по ценам нет, причем как на оптовом рынке, так и непосредственно для потребителей удобрений. Поэтому ситуация под контролем. Если что-то будет выходить из нормального развития ситуации, будем докладывать", - отметил он.

В марте 2019 года Медведев поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ контролировать цены на минеральные удобрения, Минпромторгу - проработать механизм их поставок в субъекты РФ.

Ранее Патрушев просил премьер-министра РФ поручить ФАС обратить внимание на сдерживание роста цен на минеральные удобрения. Он отмечал, что объемы производства минеральных удобрений в стране позволяют поддерживать цены на них на приемлемом для аграриев уровне, однако на рынке все равно наблюдаются определенные сложности, связанные с ростом цен на удобрения. По его словам, в начале 2019 года цены на некоторые удобрения выросли до 14%.