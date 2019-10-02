Проекты ТАСС стали победителями всероссийского конкурса "МедиаТЭК-2019" в двух номинациях

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Два медиапроекта агентства ТАСС, созданные совместно с ПАО "Транснефть", заняли первые места на всероссийском конкурсе "МедиаТЭК-2019": в номинации "Эффективность и энергосбережение" победил проект "Молодые ученые", в номинации "Современное производство и развитие ТЭК" лучшим стал проект "Люди труда". Победители были объявлены в среду на форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве.

"Создавая проекты к 25-летнему юбилею компании ПАО "Транснефть", мы делали ставку на контент - найти и рассказать вдохновляющие истории о "героях нашего времени", молодом поколении, которое творит свое будущее и будущее компании", - сказала коммерческий директор ТАСС Светлана Ланюгова, комментируя агентству итоги конкурса.

Она поблагодарила работавших над проектами заместителя директора департамента общественных коммуникация ПАО "Транснефть" Варвару Пааль и руководителя управления специальных проектов ТАСС Эльдара Соколова. "Очень приятно, что наши совместные усилия с ПАО "Транснефть" и лично Варварой Пааль были высоко оценены профессиональным сообществом. Победа на "Медиатэк" с проектом ПАО "Транснефть" - серьезный показатель успешности коммуникационных проектов ТАСС, мы благодарим жюри за столь высокую оценку работы нашей команды - департамента продаж и управления спецпроектов. Большое спасибо Соколову Эльдару за личный вклад в реализацию проекта", - сказала Ланюгова.

В свою очередь, Пааль отметила важность акцентов на людях труда и на молодежи в проектах, представленных на конкурс. "Сегодня в информационном поле очень мало говорится о человеке труда, сегодня существует ощущение, что в России нет молодых людей, которые бы создавали уникальные технологии для промышленности", - сказала представитель "Транснефти".

"Так как ПАО "Транснефть" - крупнейшая в мире нефтепроводная компания, которая транспортирует более 83% добываемой в стране нефти и около 30% производимых светлых нефтепродуктов, это около 70 тыс. км трубопроводов, протянувшихся через всю Россию от Балтики до Тихого океана, более 500 перекачивающих станций, а в нашем коллективе почти 119 тыс. сотрудников, мы посчитали важным в год 25-летия компании показать важность работы наших специалистов. Именно они - самая главная ценность "Транснефти". Это и профессионалы мирового уровня, и рабочие династии, которые трудятся на объектах компании в третьем-четвертом поколении, и молодые ученые, разработки которых внедряются на наших объектах. Рассказать об их интересной, но сложной работе, которая нередко ведется в трудных, уникальных климатических условиях, стало возможно в сотрудничестве с информационным агентством ТАСС", - сказала она.

Участником церемонии награждения стал генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, вручивший призы двум победителям - компании "Газпром трансгаз Ставрополь" за победу в номинации "Лучшая пресс-служба среди федеральных и межрегиональных компаний ТЭК" и компании "Россети Московский регион", получившей спецприз экспертного совета конкурса. "Владимир Маяковский, который работал в ТАСС, <...> в 30-е годы написал: нефть не добудешь из воздуха и ветра, умей сочетать практику и разум. Вот я считаю, что вы умеете сочетать практику и разум, это характерно для подавляющего большинства сегодняшних лауреатов. Поэтому всех поздравляю с юбилейной премией и поздравляю лауреатов", - сказал Михайлов.

Проекты-победители

Спецпроект ТАСС "Молодые ученые" рассказывает о талантливых специалистах, чьи идеи, инновационные разработки и изобретения (от энергосбережения и диагностики до увеличения КПД и экологической безопасности) способствуют развитию "Транснефти" и отрасли в целом. Героями интерактивного онлайн-проекта стали истории 11 молодых инженеров и ученых "Транснефти", работающих в различных подразделениях компании от Черного до Японского морей.

В центре внимания спецпроекта ТАСС "Люди труда" - специфика профессий в трубопроводной отрасли, а также условия труда различных специалистов "Транснефти". Съемочный и производственный процесс охватил многие предприятия компании более чем в десятке регионов России - от юга страны до Крайнего Севера. Авторы проекта рассказали о своих героях с использованием различных цифровых форматов.

Российская энергетическая неделя

Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН-2019) проходит в Москве со 2 по 5 октября 2019 года. Цель мероприятия - обсуждение актуальной мировой энергетической повестки, определение основных направлений развития отраслей ТЭК, поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы.

К участию в форуме приглашены: министр энергетики РФ Александр Новак, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, а также губернаторы Челябинской и Калининградской областей Алексей Текслер и Антон Алиханов, главы крупнейших российских и мировых энергетических компаний и производителей электрооборудования.