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Российская энергетическая неделя-2019

Глава BP Роберт Дадли покинет свой пост

При этом он заявил, что пока нет соответствующего решения совета директоров

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Глава BP Роберт Дадли заявил, что уйдет с поста главы компании, но соответствующего решения совета директоров пока нет.

"Я часто говорил, что уйду, когда мне будет около 65 лет. В этом совершенно нет новости, но никакого решения совета директоров по этому поводу пока нет", - сказал он журналистам в кулуарах Российской энергетической недели, уточнив, что действительно покинет компанию. "Да, верно", - добавил он, отвечая на соответствующий вопрос. При этом Дадли не стал уточнять, чем займется после ухода.

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источники в британских деловых кругах сообщил, что Дадли может покинуть свой пост в течение года.

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