Путин назвал чушью утверждения о слабой позиции России в переговорах с Китаем по газу

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Утверждения о якобы слабой позиции России в переговорах с Китаем по газовым проектам являются чушью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

Таким образом он прокомментировал мнение, которое привел модератор дискуссии, о том, что Китай мог оказывать давление на РФ в ходе переговоров по "Силе Сибири" и другим проектам из-за того, что Москва находилась "в слабой позиции".

"Так говорят те, кто не хочет, чтобы подобные проекты реализовывались. Так говорят конкуренты Китая и России, которые хотят внести некоторые разногласия в наши отношения, в том числе и в этой сфере. Это чушь", - сказал Путин. По его словам, у РФ и Китая были сложные многолетние переговоры, но по их итогам было найдено оптимальное решение, отвечающее интересам двух стран.

Президент РФ подчеркнул, что поставки в объеме 38 млрд кубометров газа в год - это большой объем, причем "Сила Сибири", по его словам, "может прокачать и больше". Кроме того, продолжил Путин, РФ и Китай ведут переговоры о возможности строительства газопровода по восточному маршруту. "Двигаемся постепенно, спокойно, мы видим потребности китайской экономики", - сказал глава государства. По его мнению, корректировка темпов роста экономики КНР является естественной, связанной, в том числе с общим состоянием мировой экономики. Тем не менее экономика Китая все равно растет гораздо большими темпами, чем других стран, и нуждается в ресурсах. "У нас они есть, это абсолютно естественное партнерство, оно будет продолжаться", - заключил российский лидер.

При этом он заверил, что отношения Москвы с Пекином никогда не строились исходя из того, как развиваются отношения с третьими странами. "Мы никогда не строим свои отношения против кого бы то ни было, мы всегда не против кого-то, а за что-то, за наши интересы", - сказал президент РФ. Он отметил, что власти России учитывают, что происходит в мире, в том числе это касается и торгового спора между США и Китая.