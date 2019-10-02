Путин заявил, что Россия имеет один из самых "чистых" энергобалансов в мире

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Россия имеет один из самых низкоуглеродных энергетических балансов в мире, больше трети производства энергии в стране приходится на гидроэнергетику и АЭС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

"Сегодня у России один из самых чистых, низкоуглеродных энергобалансов в мире <…> Мало кто даже об этом знает: больше трети нашей генерации приходится на гидро- и атомную энергетику, еще 50% - на газ", - сказал глава государства. По его словам, за последние пять лет в РФ было введено 800 МВт мощностей на базе возобновляемых источников энергии, строятся и проектируются объекты еще на 4,7 тыс. МВт.

Говоря об инструментах поддержки низкоуглеродной энергетики, Путин упомянул, в частности, преференции на розничном рынке и долгосрочные договоры поставки мощности. "Рассчитываем, что принятые меры стимулируют собственные научные разработки, приток инвестиций в этот высокотехнологичный сегмент российской энергетики, гарантируют возврат капитала и высокую доходность вложенных средств", - сказал президент.

Он также призвал шире использовать цифровые технологии при добыче сырья и в электроэнергетике. "По некоторым оценкам, повсеместное внедрение "умных сетей" в мире может на четверть снизить ежегодные потери в этой сфере", - сказал Путин. Он отметил, что в РФ уже запущены пилотные проекты "умных сетей" в Калининграде, Уфе и Белгороде. "С учетом результатов будем масштабировать этот опыт и на другие города, другие регионы РФ", - заключил президент.