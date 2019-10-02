Омская область предлагает развивать речной транспорт для экспорта сибирского зерна

ОМСК, 2 октября. /ТАСС/. Экспорт сибирского зерна Северным морским путем позволит снизить стоимость его доставки и увеличить его конкурентоспособность на азиатских рынках, для перевозки зерна морем необходимо содействие федерального центра в оснащении речного флота специализированными судами и углублении фарватера Иртыша от Омска до места впадения в Обь, сообщается на сайте правительства Омской области.

"Одно из перспективных направлений [экспорта зерна] - глубоководный порт Сабетта, построенный в рамках федерального проекта развития Северного морского пути. Отгрузку зерна [из Омска] планируется осуществлять речным транспортом по рекам Иртыш и Обь до порта Сабетта (Обская губа - прим. ТАСС) с кратковременным хранением и дальнейшей отгрузкой океанскими судами через Северный морской путь в страны Азиатско-Тихоокеанского региона <…> Необходимо содействие федерального центра в проведении дноуглубительных работ, позволяющих обеспечить гарантированную глубину судоходного фарватера по протяженности Иртыша от Омска до впадения в Обь, оснащении речного флота в Обь-Иртышском бассейне специализированным подвижным составом для перевозки сельскохозяйственной продукции", - говорится в сообщении.

В правительстве отмечают, что Омская область обладает значительным потенциалом в аграрном секторе, но производство зерна сдерживает отсутствие стабильного сбыта по приемлемым ценам, обусловленным значительной удаленностью от основных экспортных портов страны. "Порт Сабетта должен принимать не только сжиженный газ, должны идти и другие грузы. Если сибирские регионы, и в первую очередь Омская область, смогут выйти туда с поставками зерна, то, конечно, это обеспечит загрузку порта и повысит интенсивность движения по северно-морскому направлению, сократит себестоимость затрат на ледовую проводку за счет увеличения грузопотока. Понятно, что этот план не сегодняшнего дня реализации, но на перспективу - это то, что необходимо для Сибири и для России", - цитирует пресс-служба губернатора Омской области Александра Буркова.

По данным омского Минсельхоза, стоимость доставки зерна в Японию железнодорожным транспортом с перегрузкой на морской составляет около 11,8 тыс. рублей за тонну, доставка же Северным морским путем оценивается в 7 тыс. рублей. Пробную партию зерна в 50 тыс. тонн планируется отправить уже в этом году.

Омская область в 2018 году собрала 3,2 млн тонн зерна, общий объем производства продукции АПК составил 88,5 млрд рублей. В рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" регион планирует к 2024 году увеличить объем экспорта сельскохозяйственной продукции за счет стран Юго-Восточной Азии в 2,2 раза, до 360 млн долларов.