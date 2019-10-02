Оренбургская область предложила Узбекистану прямые поставки зерна, муки и круп

ОРЕНБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Правительство Оренбургской области предложило делегации Наманганской области Узбекистана, прибывшей в российский регион с бизнес-миссией, развивать сотрудничество в сфере поставок продовольствия и организовать прямые закупки оренбургских зерна, муки и круп, заявил в среду на встрече и.о. министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Валерий Новоженин.

"Республика Узбекистан импортирует из Оренбургской области подсолнечное масло, шрот и небольшое количество кормов, и нам бы очень хотелось, чтобы мы эту сферу развивали. Нам бы очень хотелось, чтобы вы пользовались оренбургской мукой, покупали оренбургские крупы. Сейчас наши зерно, мука и крупы идут в Казахстан и только оттуда завозятся в Узбекистан. Мы хотели бы, чтобы между нашими регионами были налажены прямые контакты", - сказал Новоженин.

Возглавляющий иностранную делегацию заместитель хокима Наманганской области Аюбхон Камалов Камалов подтвердил, что российские муку и крупы регионы Узбекистана действительно приобретают через казахстанских посредников, и прямые поставки могли бы положительно сказаться на стоимости продукции. Он также обратил внимание на необходимость создания в Оренбургской области логистического центра, где бы принимали плодоовощную продукцию из Узбекистана.

Обсуждению вопросов взаимных поставок предшествовала встреча губернатора Оренбургской области Дениса Паслера с членами делегации Наманганской области Узбекистана. Паслер отметил важность двустороннего сотрудничества регионов и заявил, что Оренбуржье заинтересовано в укреплении экономических связей и реализации в области совместных инвестиционных проектов.

Узбекистан является одним из значимых внешнеторговых партнеров Оренбургской области, на долю которого по итогам 2018 года приходится 8,1% оборота, уточнили в правительстве региона. В 2018 году внешнеторговый оборот увеличился по сравнению с 2017 годом почти на треть и составил $278,3 млн. При этом рост экспорта составил 45,4% или $198,1 млн, импорт возрос на 8,4%. По словам и.о. министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области Натальи Струнцовой, одной из динамично развивающихся статей экспорта из Оренбургской области в Узбекистан является сельскохозяйственная продукция.

"Оренбуржье - крупный аграрный регион, где насчитывается свыше 6 млн га пашни, или 4,9 % всех российских сельхозугодий. Основой экономики агропромышленного комплекса является зерновое производство. Высокая солнечная активность и недостаток влаги способствуют формированию зерна высокого качества. Неслучайно оренбургская твердая пшеница признана одной из лучших в мире", - отмечается в презентации, которую провела Струнцова.