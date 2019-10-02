"Библио-Глобус" расторг договор о приобретении Thomas Cook доли в компании

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Российский туроператор "Библио-Глобус" расторг договор купли-продажи доли с международной компанией Thomas Cook Group. Об этом говорится в сообщении компании.

"Решение о расторжении принято в связи с невозможностью исполнения обязательств по отношению к "Библио-Глобус" компанией Thomas Cook Group plc., которая 23 сентября 2019 года объявила о своей ликвидации по причине финансовой несостоятельности", - говорится в сообщении.

В этой связи весь бизнес российского туроператора - основной и оборотный капиталы, торговая марка, деловая репутация, авторские права, клиентская база, контакты, лицензии, имущественный базис, технологии и пр., приобретенные ранее Thomas Cook Investments Limited, переходит прежним владельцам, отмечается в сообщении.

Одна из старейших туристических компаний в мире британская Thomas Cook 23 сентября объявила о начале процедуры ликвидации. Причиной такого решения стали серьезные финансовые проблемы. Под угрозой выселения из отелей оказались около 600 тыс. клиентов компании по всему миру, в том числе примерно 160 тыс. британцев. Власти королевства заверили, что обеспечат возвращение всех британских туристов на родину. Это обойдется казне примерно в £100 млн ($125 млн).

В марте этого года Thomas Cook объявил о намерении инвестировать в "Библио-Глобус". В рамках сделки планировалось приобрести 30% в совместном предприятии, которое, в свою очередь, будет владеть 100% в "Библио-Глобусе".