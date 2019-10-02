США не исключают введения пошлин на европейские вина и сыр

В среду арбитраж ВТО разрешил США ввести пошлины на товары и услуги стран Евросоюза почти на $7,5 млрд в связи с тем, что ЕС не выполнил ранее принятые ВТО решения, касающиеся субсидирования корпорации Airbus.

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты на фоне решения Всемирной торговой организации (ВТО) по тяжбе вокруг Airbus не исключают введения пошлин на европейские вина и сыр. Об этом в интервью каналу Sky TG24 заявил госсекретарь США Майкл Помпео. Стенограмму беседы распространила в среду пресс-служба Госдепартамента.

В связи с этим Помпео был задан вопрос, существует ли вероятность того, что пошлинами будут облагаться сыр и вино из ЕС. "Мы работаем с вашим правительством, мы работаем с властями ЕС, чтобы попытаться найти правильный набор способов реагирования на решение, принятое ВТО сегодня. Это серьезный вопрос. <...> В скором времени мы начнем работать над разработкой нашего ответа. Безусловно, это тот случай, когда некоторые из товаров, которые вы описали, могут попасть список пошлин", - ответил Помпео.

Тяжба по субсидированию государствами Евросоюза Airbus восходит к 2004 году. Вашингтон пожаловался на практику субсидий этой авиастроительной компании со стороны Великобритании, Германии, Испании и Франции. После этого состоялась серия разбирательств по спору. ЕС настаивает, что привел ситуацию с субсидиями в соответствие с правилами ВТО. Однако в мае 2018 года апелляционный орган ВТО вынес решение в пользу США.

Сумма компенсации, на которую теперь имеют право США, является самой большой в истории ВТО. Вместе с тем она меньше, чем та, на которую рассчитывала американская сторона, просившая разрешить ей принять контрмеры против ЕС на $10,56 млрд. Чтобы сегодняшнее решение арбитража вступило в силу, Соединенным Штатам нужно будет получить добро органа ВТО по разрешению споров.