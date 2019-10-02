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На Украине приостановил работу один из крупнейших металлургических комбинатов

Такое решение принято в связи с низкой рентабельностью предприятия

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Днепропетровский металлургический комбинат (ДМК) частично приостановил свою работу в связи с низкой рентабельностью и нехваткой средств. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"В условиях глобального кризиса на рынке металлопродукции, снижения показателей рентабельности и нехватки оборотных средств Днепровский меткомбинат вынужден временно приостановить часть основных производственных мощностей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте предприятия.

В пресс-службе уточнили, что администрация комбината с целью сокращения расходов приняла решение не вводить в работу мощности, в их числе две доменные печи, которые ранее приостановили на ремонт. "Персонал, обслуживающий данные производственные участки, частично переходит на вспомогательные работы, частично выводится в простой", - говорится в сообщении.

Днепропетровский металлургический комбинат является одним из крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса Украины. На комбинате работает около 9500 человек.

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