Трамп назвал разрешение ВТО ввести пошлины в отношении ЕС большой победой США

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает разрешение Всемирной торговой организации (ВТО) для Вашингтона ввести пошлины на товары ЕС на $7,5 млрд большой победой. Об этом он заявил в среду на пресс-конференции в Белом доме по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

"Это большая победа для США, не так ли? При прошлых президентах такого не было, - отметил Трамп. - С тех пор, как я стал президентом, у нас много побед по ВТО. Семь миллиардов долларов - не плохо".

Ниинистё заявил, что уважает принципы мультилатерализма и международные институты. "Последнее решение ВТО очень серьезно для Европы. Но я скажу так: это мнение ВТО и все", - сказал он.

В среду арбитраж ВТО разрешил США ввести пошлины на товары и услуги стран Евросоюза почти на $7,5 млрд в связи с тем, что ЕС не выполнил ранее принятые ВТО решения, касающиеся субсидирования корпорации Airbus.

Тяжба по субсидированию государствами Евросоюза Airbus восходит к 2004 году. Вашингтон пожаловался на практику субсидий этой авиастроительной компании со стороны Великобритании, Германии, Испании и Франции. После этого состоялась серия разбирательств по спору. ЕС настаивает, что привел ситуацию с субсидиями в соответствие с правилами ВТО. Однако в мае 2018 года апелляционный орган ВТО вынес решение в пользу США.

Сумма компенсации, на которую теперь имеют право США, является самой большой в истории ВТО. Однако она меньше, чем та, на которую рассчитывала американская сторона, просившая разрешить ей принять контрмеры против ЕС на $10,56 млрд. Чтобы сегодняшнее решение арбитража вступило в силу, Соединенным Штатам нужно будет получить разрешение органа ВТО по разрешению споров.