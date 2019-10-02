Россия может начать поставки пшеницы и продукции животноводства на Кубу

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Москва и Гавана ведут переговоры о поставках на Кубу пшеницы и продукции российского животноводства. Об этом заявил журналистам первый заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько в преддверии визита на Кубу премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

"Заинтересованными российскими и кубинскими компаниями ведется работа по запуску поставок российской продовольственной пшеницы на Кубу", - отметил представитель кабмина.

По его словам, в 2018 году товарооборот сельскохозяйственной продукции и продовольствия между двумя странами вырос более чем в два раза по сравнению с 2017 годом - с $31,7 млн до $68,2 млн. По итогам первых восьми месяцев 2019 года наблюдается сокращение показателей торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием между Россией и Кубой на 18% (до $47,8 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

"Проводится работа по дальнейшему открытию кубинского рынка для российской животноводческой продукции, - заявил Приходько. - В будущем планируется начать экспорт мясной и молочной продукции на Кубу". По словам представителя кабмина, 16 российских предприятий по производству животноводческой продукции уже аттестованы для поставок на Кубу. "После согласования необходимых ветеринарных сертификатов станут возможны поставки российской говядины, мяса птицы, готовой мясной продукции, молока и молочной продукции на кубинский рынок", - добавил Приходько.

Он подчеркнул, что в последнее время наблюдается поступательный рост двусторонней торговли - товарооборот по итогам 2018 года вырос на 33,7% по сравнению с 2017 годом, достигнув объема $387,9 млн. "Несмотря на введенные ограничения в отношении кубинской экономики со стороны США, взаимный товарооборот за первые 7 месяцев 2019 года показал положительную динамику (увеличение на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года) и составил $157 млн, - заявил Приходько. - Однако пока не удалось вывести показатели товарооборота на уровень, отвечающий потенциалу обеих стран. Считаем, что есть возможность для существенного увеличения показателей двусторонней торговли, прежде всего за счет углубления и диверсификации экспорта российской промышленной и сельскохозяйственной продукции".