"Известия": эксперты спрогнозировали темпы подорожания продуктов

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Подорожание продуктов питания по итогам 2019 года составит 3-3,5%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

По данным АКОРТ, в октябре-ноябре подорожание затронет в первую очередь яйца, мясо птицы и сахар в связи с сезонным фактором. В АКОРТ также заявили, что за восемь месяцев 2019 года продукты подорожали уже на 1,7%, а, по оценкам торговых сетей, до конца года подорожание может составить еще 2%. В частности, как пишут "Известия", стоимость сахара может повыситься в связи с ростом себестоимости сырья, топливных расходов и увеличения издержек производства.

Однако, рост стоимости продуктов не будет резким, подчеркнули в АКОРТ. "Крупные торговые сети нацелены на то, чтобы придерживаться прежней ценовой политики и максимально сдерживать рост цен на полках. В первую очередь это касается товаров первой необходимости", - заявили газете в АКОРТ.

В свою очередь, заместитель начальника Управления контроля АПК Федеральной антимонопольной службы Ирина Епифанова заявила изданию, что цены на яйца, сахарный песок и мясо птицы существенно снизились по сравнению с январем 2019 года и ведомство не видит повода для подорожания. "Как показывает практика предыдущих лет, в период предновогоднего ажиотажа возможно сезонное повышение цен на указанные продукты, однако ФАС не видит предпосылок для их существенного роста", - цитирует ее газета.

На прошлой неделе "Известия" со ссылкой на комитет по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты сообщали, что цены на молочную продукцию могут вырасти в ноябре на 10% в связи с запуском наряду с уже существующей маркировкой некоторых видов готовой молочной продукции электронной ветеринарной сертификации, которая потребует значительных финансовых ресурсов. В Россельхознадзоре в ответ на это заявили, что стоимость готовой молочной продукции после включения ее в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" не увеличится, а себестоимость ее производства может даже снизиться.