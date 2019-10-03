В обществе "Ренессанс" считают, что Крым может привлечь много туристов из Франции

ПАРИЖ, 3 октября. /ТАСС/. Крымский полуостров может в ближайшие годы стать популярным направлением для французских туристов. Уверенность в этом выразил президент общества исторического наследия "Ренессанс", радиожурналист, граф Мишель де Ростолан, выступая в среду в Париже на вечере, посвященном развитию культурных связей с Республикой Крым в составе России.

"Делегация нашего общества, посетившая полуостров весной, могла убедиться в его огромном туристическом потенциале, - отметил он. - Мы увидели, как быстро развивается экономика республики". Президент французского общества особо отметил "достижения в развитии инфраструктуры".

Как сообщил де Ростолан, большинство из 17 участников поездки побывали в Крыму впервые. "Мы открыли для себя удивительный край, необычайно живописный, с огромным культурным наследием, и считаем, что с ним следовало бы ближе познакомиться нашим соотечественникам", - отметил президент общества "Ренессанс".

Благодарность жителям полуострова

Волнующим моментом поездки глава общества назвал посещение французского военного кладбища, на котором похоронены умершие от ран или болезней во время Крымской войны (1853-1856). "Мы были тронуты заботой сегодняшнего поколения россиян о французских захоронениях, - отметил де Ростолан. - Хочу вновь поблагодарить жителей Крыма за это внимание и участие".

Он рассказал, что на встречах в Госсовете Крыма и правительстве республики шла речь о перспективах культурных и деловых связей. "Необходимо, прежде всего, чтобы наши туристические компании получили возможность без каких-либо ограничений организовывать поездки в Крым, - полагает президент общества. - Убежден, что возможности отдыха на побережье Крыма заинтересуют многих", - отметил он.

По мнению участника поездки Юбера Коттена, "Западу все труднее становится сохранять санкции против России". "Фиаско подобного курса очевидно, необходимо как можно скорее отменить санкции и перейти к нормальному развитию сотрудничества", - подчеркнул он.

Новые планы поездок в Россию

От имени членов общества Мишель де Ростолан, Юбер Коттен, Жерар Бийяр, другие участники вечера выразили признательность послу России во Франции Алексею Мешкову за содействие в организации поездки группы на полуостров. "Я рад, что вы и ваши коллеги побывали в Крыму и вернулись на родину с большими впечатлениями, - сказал со своей стороны российский дипломат. - Увидеть все своими глазами особенно важно".

Общество "Ренессанс" отметит в следующем году свое пятидесятилетие. Оно было основано в Париже Мишелем де Ростоланом в 1970 году. Как рассказал ТАСС брат президента общества, граф Филипп де Ростолан, следующей весной "Ренессанс" планирует осуществить свой новый проект в России - открыть в Санкт-Петербурге памятник Жанне д'Арк. Подвиг Жанны (1412-1431), заставившей английскую армию в период Столетней войны в 1429 году снять осаду французского Орлеана, стал сигналом, который спустя четверть века привел к полному освобождению страны, напомнил он. "Мы знаем, что в России, как во Франции, почитают Жанну д'Арк, - отметил собеседник. - Поэт и скульптор Борис Лежен создал прекрасный памятник, и мы бы хотели открыть его в мае".