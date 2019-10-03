"Известия": Россия в 2020-2022 годах выдаст более 1 трлн рублей международных займов

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Россия планирует выдать более 1 трлн рублей ($15,5 млрд) международных займов в следующие три года. Об этом в четверг сообщают "Известия" со ссылкой на проект бюджета на 2020-2022 годы.

Согласно проекту, деньги будут направлены для завершения совместных с Россией партнерских проектов и финансирования покупателей отечественной продукции. Как пишет газета, Россия также вернет себе в 2020-2022 годах около 370 млрд рублей ($5,4 млрд) от выданных ранее кредитов.

Также Россия планирует привлечь $700 млн в виде прямых кредитов от иностранных правительств или организаций. По данным издания, в основном Россия будет занимать путем размещения облигаций на иностранных площадках.

В августе портал РБК подсчитал на основе открытой информации задолженности различных государств перед Россией. Крупнейшими должниками оказались Белоруссия (объем долга - $7,55 млрд), Украина ($3,7 млрд) и Венесуэла ($3,15 млрд). При этом президент РФ Владимир Путин в июне заявил, что задолженность Каракаса перед Москвой достигает $3,5 млрд.

Другими крупными заемщиками России являются Куба ($3,2 млрд), Бангладеш ($2 млрд) и Кипр ($1,8 млрд). Общую задолженность по российским госкредитам Минфин оценивал на 1 мая 2019 года в $39,4 млрд, из которых $15,8 млрд должны страны СНГ. Более $5 млрд из общей задолженности - это реструктурированные долги стран перед бывшим СССР, подсчитал РБК.