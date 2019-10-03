"Ъ": данные более 60 млн россиян оказались в открытом доступе

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Персональные данные 60 млн россиян оказались в открытом доступе, пишет в четверг газета " Коммерсантъ " со ссылкой на основателя компании DeviceLock (специализируется на защите от утечки персональных данных - прим. ТАСС) Ашота Оганесяна.

По данным издания, утечка затрагивает интересы порядка 60 млн россиян, предположительно клиентов Сбербанка, чьи детальные персональные данные, а также подробная финансовая информация оказалась выгружена в сеть в августе на специализированном, заблокированном Роскомнадзором форуме.

Источник издания, близкий к ЦБ, предположил, что этот инцидент является "выгрузкой" базы Сбербанка. По словам другого собеседника, информация могла быть выгружена кем-то, кто имел к ней административный доступ.

Как сообщил "Коммерсанту" Оганесян, он проверил 240 записей из базы и "может подтвердить, что в них содержатся данные реальных людей, имеющих карточные счета в Сбербанке".

В Сбербанке изданию сообщили, что объем похищенных данных "невозможен, так как общий объем активных кредитных карт в несколько раз меньше". Кроме того, украденная информация не позволит злоумышленникам списать деньги с карт клиентов, так как в ней отсутствуют коды CVV, а каждая транзакция без предъявления карты подтверждается смс-паролем.