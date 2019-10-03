Минтранс разработал механизм мониторинга стоимости авиабилетов

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Минтранс РФ разработал механизм мониторинга стоимости авиабилетов, реализованных, в том числе по динамическому ценообразованию (стоимость такого билета устанавливается автоматически, в зависимости от ряда факторов - загрузки самолета, даты вылета и др.). Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах выставки "Транспорт России".

"Мы сделали несколько в этом смысле шагов", - сказал он, отвечая на вопрос о том, выработал ли Минтранс меры по сдерживанию роста стоимости авиабилетов.

"Во-первых, мы сверились с точки зрения подходов, которые используются для мониторинга цен на билеты, мониторинга по году - соотношение роста, условно говоря, периода текущего года к соответствующему периоду предыдущего года - для того, чтобы иметь возможность отвечать на вопрос, а насколько мы выросли по отношению к соответствующему периоду прошлого года. Мы выработали подходы к мониторингу цен на каждый конкретный рейс с применением механизмов динамического ценообразования", - добавил министр.

Дитрих отметил, что этот механизм был рассмотрен и на внутриведомственных совещаниях, "с ведущими авиакомпаниями поговорили о том, как они, собственно говоря, к ним относятся, с Федеральной антимонопольной службой, которая осуществляет в целом мониторинг ценовой политики авиакомпаний и конкретных выбросов по ценам на билеты". "Собственно, вся эта работа на сегодняшний момент проведена. Мы сейчас занимаемся обобщением, будем докладывать руководству, как намечали", - заключил он.

В начале сентября Дитрих сообщил журналистам, что Минтранс в сентябре готовится представить новый комплекс мер, направленных на снижение стоимости авиабилетов. По его словам, Минтранс постарается, чтобы в итоге увеличение цены не превысило инфляцию.

Начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова говорила журналистам, что стоимость авиабилетов в первом полугодии 2019 года выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 4 сентября перед выступлением на Госсовете президент РФ Владимир Путин обратил внимание главы "Аэрофлота" Виталия Савельева, что рост цен на авиабилеты в РФ в этом году опережает инфляцию.