Минфин закупит иностранную валюту на 212,7 млрд рублей

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Минфин России направит на покупку валюты с 7 октября по 7 ноября 212,7 млрд руб. дополнительных доходов от нефти. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

Ежедневно на покупку иностранной валюты будет направляться 9,2 млрд руб.

По прогнозам Минфина, в октябре дополнительные доходы от нефти составят 204,5 млрд руб.

Месяцем ранее, с 6 сентября по 4 октября 2019 года Минфин направил на закупки валюты 187,1 млрд рублей.

В соответствии с бюджетным правилом, Минфин ежемесячно покупает валюту на дополнительные доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель, эту валюту Минфин направляет в резервы. ЦБ выступает агентом Минфина по закупкам на открытом рынке.

В августе 2018 г. ЦБ временно отказался от этой практики из-за волатильности на рынке и резкого ослабления рубля из-за американских санкций, Минфин стал покупать валюту напрямую у ЦБ без совершения эквивалентных сделок на внутреннем рынке.

С 15 января 2019 г. ЦБ вернулся на валютный рынок, а с 1 февраля - приступил к отложенным в прошедшем году покупкам валюты для Минфина (эти операции увеличат ежедневный объем покупки валюты на внутреннем рынке на 2,8 млрд руб.).