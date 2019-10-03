СМИ: Нацбанк Украины распродает валюту для поддержания гривны

КИЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) после почти двухмесячного перерыва вновь начал распродавать валюту, чтобы поддержать курс гривны. Об этом сообщило в четверг украинское информагентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"НБУ на этой неделе возобновил проведение интервенций по продаже валюты после почти двухмесячного перерыва и продал для поддержки гривны $200 млн", - сказано в сообщении. В НБУ отметили, что при необходимости НБУ и в дальнейшем будет "сглаживать избыточные колебания в сторону обесценивания" и может вернуться к интервенциям по покупке валюты. Регулятор отмечает, что усиление курсовых колебаний, наблюдаемых в начале этого месяца, вызвано "снижением предложения валюты при одновременном росте спроса под влиянием психологических факторов".

В последние несколько дней курс украинской гривны по отношению к иностранным валютам стал резко снижаться после рекордного укрепления в прошлые месяцы. Ранее эксперты связывали такое укрепление благоприятной конъюнктурой на мировых рынках, прежде всего в сфере металлургии и зерновых культур.

Как сообщило украинское профильное издание в сфере финансов Bin.ua, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков утром в четверг повысился по сравнению со средой сразу на 44,45 копейки до 25,6978 гривны за доллар, курс покупки повысился на 33,70 копейки до 24,9388 гривны за доллар. На межбанковском рынке курс гривны также демонстрирует резкое падение.